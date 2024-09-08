Травма Едера Мілітао пов'язана з м'язовим перевантаженням.

Нагадаємо, захисник Реала отримав пошкодження, перебуваючи в розташуванні збірної Бразилії.

Як повідомляє прес-служба мадридського клубу, за результатами сьогоднішнього обстеження у Мілітао діагностовано перевантаження прямого м'яза правого стегна.

Журналістка Аранча Родрігес зазначає, що відновлення захисника Реала займе близько 10 днів. 

Після міжнародної паузи Реал зіграє проти Сосьєдада – гра відбудеться 14 вересня.