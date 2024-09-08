Іспанія

26-річний футболіст буде готовий до каталонського дербі.

Дані Ольмо відновиться до гри проти Жирони.

Півзахисник отримав забій коліна в матчі збірної Іспанії в Лізі націй. За підсумками обстеження пошкоджень суглоба виявлено не було.

Mundo Deportivo повідомляє, що 26-річний футболіст зможе взяти участь у грі проти Жирони 15 вересня. Він повернеться в розташування Барселони разом з іншими партнерами після матчу Іспанії проти Швейцарії, в якому він не бере участі.



Матч Жирона — Барселона пройде 15 вересня.