Іспанія

28-річний футболіст привернув увагу мадридської команди.

Керівництво Реала розглядає півзахисника ПСЖ Фабіана Руїса серед трансферних цілей на наступне літо.

Боси мадридського клубу були вражені блискучим виступом Руїса за збірну Іспанії на минулому Євро-2024.

Крім того, іспанець уже грав під керівництвом нинішнього головного тренера мадридців Карло Анчелотті в Наполі.

Контракт 28-річного Руїса з ПСЖ розрахований ще на три роки, але, як повідомлялося раніше, паризький топ-клуб не проти того, щоб відпустити іспанця.