28-річний футболіст привернув увагу мадридської команди.
Фабіан Руїс, Getty Images
10 вересня 2024, 20:59
Керівництво Реала розглядає півзахисника ПСЖ Фабіана Руїса серед трансферних цілей на наступне літо.
Боси мадридського клубу були вражені блискучим виступом Руїса за збірну Іспанії на минулому Євро-2024.
Крім того, іспанець уже грав під керівництвом нинішнього головного тренера мадридців Карло Анчелотті в Наполі.
Контракт 28-річного Руїса з ПСЖ розрахований ще на три роки, але, як повідомлялося раніше, паризький топ-клуб не проти того, щоб відпустити іспанця.