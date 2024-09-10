Керівництво Реала розглядає півзахисника ПСЖ Фабіана Руїса серед трансферних цілей на наступне літо. 

Боси мадридського клубу були вражені блискучим виступом Руїса за збірну Іспанії на минулому Євро-2024. 

Крім того, іспанець уже грав під керівництвом нинішнього головного тренера мадридців Карло Анчелотті в Наполі. 

Контракт 28-річного Руїса з ПСЖ розрахований ще на три роки, але, як повідомлялося раніше, паризький топ-клуб не проти того, щоб відпустити іспанця. 