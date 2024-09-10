Іспанія

Вінгер не грав із травня.

Ансу Фаті може зіграти вже в неділю.

Mundo Deportivo повідомляє, що найближчими днями вінгер почне повноцінно працювати в загальній групі Барселони. Він провів частину заняття з партнерами в понеділок і у вівторок.

Якщо 21-річний футболіст не відчує дискомфорту, то вирушить із командою на гру проти Жирони. При цьому в клубі не мають наміру ризикувати зайвий раз і хочуть, щоб Фаті повністю відновився.

Востаннє вінгер виходив на поле 19 травня у складі Брайтона.