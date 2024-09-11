Іспанія

Півзахисник Хайдука розповів про свій досвід виступів у Іспанії.

Хорватський центральний півзахисник Іван Ракітич свої найкращі роки кар’єри провів у складі андалузької Севільї та каталонської Барселони, тож під час останнього інтерв’ю йому було, що розповісти про внутрішню кухню іспанського футболу часів його перебування в країні.

"Я думаю, що зараз у Барсі є молоді гравці чудового рівня. Також вважаю, що все, що відбувається, іде клубу на користь, і після того, як вони всі одужають, усе буде дуже цікаво. На них чекає велике майбутнє.

Наша команда з Мессі, Суаресом, Неймаром, Іньєстою та Хаві? Ми не виграли більше, і я кажу це з повагою до інших команд, лише через те, що знудились та думали про інші речі, які не стосувались футболу.

Я чув, як товариші по команді говорили, що вони не бачили команди в нас у роздягальні.

Тому ми й облажались проти Роми та Ліверпуля. Ми відчували свою перевагу над суперниками і не викладались на повну. Якби ми залишались голодними до перемог, ми б виграли ще 2-3 титули Ліги чемпіонів. Ми відчували, що вищі за інших, і футбол нас за це сильно покарав.

Не завжди найкраща чи просто твоя найулюбленіша команда повинна перемагати. Ви повинні боротись і завжди йти до кінця, якщо ви хоч трохи опустите руки, ви нічого не досягнете.

Реалу в минулому сезоні пішов до кінця й йому все вдалось. Шкода, що найкраща команда, яку я бачив, Барса зразка 2015 року, не виграла більше титулів Ліги чемпіонів. Ми виграли багато, але могли б виграти більше.

Мій останній сезон у Севільї? Знаєте, немає більшого шанувальника Менділібара, аніж Іван Ракітич. Як людини, як тренера, як чарівника. Тому що він прийшов і витягнув нас із прірви й ми знову отримали щоденну насолоду від гри в чемпіонаті і, звичайно, в Лізі Європи.

Я знову відчув пристрасть до перемог над іншими командами, коли виходив на поле, і тренер досяг цього в своєму унікальному стилі. На відміну від Кіке Санчеса Флореса. Я чув його останнє інтерв'ю був дуже здивований, слухав із відкритим ротом. Мені зовсім не сподобалось те, що він казав про команду", — заявив хорватський виконавець.

Нагадаємо, що наразі Ракітич виступає за Хайдук на батьківщині, куди переїхав улітку в якості вільного агента.