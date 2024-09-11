Іспанія

Функціонер каталонців розповів про стан справ у клубі.

Перед початком вересневої частини клубного сезону спортивний директор каталонської Барселони Деку проаналізував перший етап кампанії у виконанні його команди та минуле трансферне вікно.

"Ми повинні спробувати зробити щось важливе в історії клубу. Ми хочемо допомогти клубу реструктуризуватись. Частина цього процесу вже була проведена з Хаві і, як наслідок, був виграний чемпіонат. Зараз змінився головний тренер, але ідея залишилася та сама.

Я щасливий перебувати в цьому процесі, тому що коли ти працюєш в Барсі, головна мета — бути частиною чогось великого.

Період трансферів — це завжди доволі складний час. Робота є завжди, але під час ринку... Це вже щось інше, набагато складніше. Цього літа у нас були чіткі ідеї, і врешті-решт ми намагались робити потроху те, що запланували.

Фізична підготовка команди? Це питання, яке ми на своєму рівні не контролюємо і не опановуємо. Я також не є експертом у цьому плані. Ми просто намагаємось привести людей до клубу, які б мали цей досвід.

Це не має нічого спільного з попередніми методами роботи, але Барса завжди була еталоном фізичної підготовки та інновацій на рівні тренувань.

Коли я прийшов працювати на посаду, у нас був Пако, і він уже бачив те, чого я ніколи не помічав. Це завжди був інноваційний клуб. Ідея запросити Хуліо Тоуса, Пепе і компанію — це не те, у чому ми схибили, а те, що потрібно додатково покращити.

Барса має бути клубом із певними традиціями. У Хуліо натомість було доволі консервативне мислення, але він вірив у цей проект.

Не ми, директори, є ключовими фігурами в цьому клубі, а гравці та тренери. Ми зараз повинні спробувати зробити щось важливе в історії клубу. Робити те, що ми повинні робити, а не скаржитись на обставини. Ідея клубу залишається незмінною: основні гравці мають виходити Ла Масії, а потім їх треба підсилювати тими, які прагнуть вигравати титули.

Гансі Флік має цей досвід. Він тренував великі команди, він знає, як це — бути у великому клубі. І це дає нам спокій. У нього є досвід, невимушений спосіб роботи. Це важливо для спокою та повсякденної роботи.

Найбільше мені подобається те, як він вирішує проблеми та важливі питання. Він спокійна людина, працьовитий, тренер, який має чіткі ідеї, але водночас і дуже вимогливий, дуже чітко розуміє, що він повинен робити. І я б визначив його як видатного працівника.

Що я вимагаю від нього? Немає іншої формули, окрім роботи та конкуренції. Я у футболі вже 45 років і не бачив нічого успішного, що не включало б роботу і відповідальність. Усі великі команди, окрім наявності якісних і чудових гравців, перемагають завдяки цьому.

Початок цього сезону? Я його добре оцінюю, ми щасливі. Щоб виграти лігу, потрібно здобувати очки, і перемога в перших чотирьох іграх для цього дуже важлива. Але ми повертаємося до того, що ми повинні продовжувати працювати з бажанням і відповідальністю.

Ми знаємо, що одного дня ми програємо, але навіть цим ми повинні ускладнити життя для інших.

Чи задоволений я складом? Думаю, що так — ми знали, що ми хочемо бачити. Ми хотіли побачити під час передсезонки рівень молодих гравців, як вони будуть розвиватись на більш високому рівні.

Касадо, наприклад, ми вже знали. У нього було небагато можливостей. Фермін зібрався й провів чудове літо. Кубарсі так само. У нас були питання щодо Берналя, але зараз він травмований, і це велике горе. Ми мали сумніви через його вік. Треба було спробувати. Ідея полягає в тому, що якби молодь давала б результат, нам не довелось би так часто ходити на ринок.

Ми повернули до клубу Ансу, і це було те, що ми планували. У цьому плані ми знайшли баланс. Підписання Олмо також дає нам багато, це зовсім інший профіль гравця. Також ми залишили Рафінью. Були пропозиції, але ми не хотіли втрачати нікого важливого.

Ми повинні були підвищити рівень, а не знизити його. Ми не могли піддатись спокусі продати ключових гравців, а навпаки намагатися привезти нових і при цьому зберегти, що вже в нас було. У передсезонці все пройшло добре, молодь дала те, на що ми розраховували.

Коротка лава? Я так не думаю. Не забуваймо, що у нас є Гаві, Френкі, який продовжує відновлюватись, у нас є Араухо, Крістенсен. Коли вони повернуться, це вже буде проблема для тренера, тому що вони не зможуть грати всі водночас.

Я думаю, що минулого року у нас був коротший склад. Цього року Гектор, Серхі Домінгес можуть грати... вони всі зробили крок уперед.

Чому ми підписали Олмо? Тому що Дані — це півзахисник, якого у нас не було. У нас було багато якісних гравців, але Дані був гравцем, якого нам не вистачало. Він дуже добре грає між лініями, створює гольові моменти, дуже добре взаємодіє з нападниками.

Фермін може зробити трохи з цього переліку, але все ж таки вони різні. Фермін більш вибуховий. Це поєднання гравців. Дані дає нам необхідну жагу до перемоги. Барса завжди була сумішшю домашніх гравців і голодних до перемог футболістів", — заявив португальський функціонер.

Зазначимо, що каталонська Барселона розглядає можливість повернення одного із своїх вихованців до лінії оборони.