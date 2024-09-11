Іспанія

Нападник голом допоміг вибити криворізький клуб із Ліги конференцій.

Правий вінгер Айтор Руїбаль оновив свою угоду з Бетісом, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Новий контракт із 28-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює гравця в 3.5 млн євро.

У сезоні-2024/25 Руїбаль уже взяв участь у 4 поєдинках "зелено-білих", відзначившись 1 голом. Цим результативним ударом Айтор допоміг своїй команді розгромити вдома Кривбас (3:0) у матчі-відповіді плей-оф раунду кваліфіції Ліги конференцій.

У фінальній частині турніру колектив Мануеля Пеллегріні зустрінеться з Легією, Копенгагеном, Целє, Младою Болеслав, Петрокубом і ГІКом.