Іспанія

Минулого "всього" сім років.

Улітку 2017 року каталонська Барселона наважилась на божевільний трансфер — придбала французького нападника дортмундської Боруссії Усмана Дембеле за 135 млн євро.

Цей перехід, а також решта витратних кроків, у підсумку й зумовили поточний кризовий стан іспанського колективу.

Окрім цього, у трансферній угоді Дембеле було зазначено кілька додаткових опцій, які зрештою підвищили його вартість для "блаугранас" до захмарних 148 млн євро.

Однак, як повідомляє німецька преса, напередодні сталась велика подія — Барселона повністю розрахувалась перед "джмелями" за цей перехід.

Нагадаємо, що минулого літа Дембеле продали до французького Парі Сен-Жермен за 50 млн євро.