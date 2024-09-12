Іспанія

Каталонський клуб у пошуках посилення на найближче майбутнє.

У майбутньому Барселона розраховує зміцнити середню лінію поля.

Як повідомляє на своїх сторінках портал TodoFichajes, на радарі каталонського клубу перебувають три півзахисники — Леон Горецька і Йосуа Кімміх із Баварії, а також Фабіан Руїс із ПСЖ.

Горецьці та Кімміху по 29 років. Їхні чинні контракти з Баварією розраховані до середини 2026 і середини 2025 року відповідно. Трудова угода 28-річного Руїса з ПСЖ закінчується посеред 2027 року.

Раніше в пресі з'являлася інформація про те, що Йосуа Кімміх наступного року вважає за краще перебратися до Барселони, а не до Реала.