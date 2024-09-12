Іспанія

26-річного футболіста можуть не заявити на другу частину сезону.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо може пропустити другу частину поточного сезону чемпіонату Іспанії.

Як стверджує Marca, Барселона провела дуже хорошу роботу у фінансовому плані та змогла збільшити свій ліміт на зарплати, проте клуб все ще не вкладається в правило 1:1.

Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, то в січні "синьо-гранатові" не зможуть заявити Ольмо на другу частину сезону, зазначає джерело.

Нагадаємо, 26-річний футболіст став гравцем Барселони в літнє трансферне вікно. У складі каталонців він узяв участь у двох матчах і став автором двох забитих м'ячів.