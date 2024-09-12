Іспанія

У клубі є кілька версій щодо причин.

У Реалі стурбовані спадом у Вінісіуса Жуніора, повідомляє AS.

Занепокоєння викликають не тільки статистичні показники гравця, а й той факт, що бразилець "не отримує задоволення від гри і не проявляє характерного для себе ірраціонального нахабства на полі".

У Реалі припускають, що ігровий спад Вінісіуса може бути пов'язаний із пропозицією з Саудівської Аравії — футболістові були готові платити 350 мільйонів євро на рік.

Також у клубі є думка, що вінгера міг відволікати нещодавній скандал із його висловлюванням про расизм і можливе перенесення чемпіонату світу-2030 з Іспанії.

У сезоні-2024/25 вінгер провів 7 матчів за мадридський клуб і забив лише один гол — у ворота Лас-Пальмаса з пенальті. Показник результативності його ударів упав до 9%, хоча минулого сезону становив близько 25%.