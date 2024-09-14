Іспанія

Чіткої відповіді ми звісно не почули.

Спортивний директор Барселони Деку відповів на запитання про роботу клубу в умовах фінансових обмежень з боку іспанської Ла Ліги. Його слова наводить AS.

"Як ми працювали з обмеженнями, які наклала на нас Ла Ліга (заборона на реєстрацію гравців — прим.)? Вона встановлює їх для не тільки для Барселони, а й для всіх іспанський клубів. Це питання абсолютно до всіх спортивних директорів. Є низка правил, яких ви повинні дотримуватися. Клуби повинні подавати заявки і робити все можливе у своїх інтересах.

Чи може Барселона вийти на зимовий трансферний ринок? Я не знаю. Зараз ми думаємо про наступний матч проти Жирони. Пізніше, коли прийде час, це питання буде проаналізовано і ми подивимося, як йдуть наші справи", — заявив Деку.