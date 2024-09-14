Іспанія

Португалець відзначив здібності німецького фахівця.

Спортивний директор Барселони Деку висловився про призначення Ганс-Дітера Фліка на посаду головного тренера "синьо-гранатових". Цитує португальського функціонера AS.

"Що ми в ньому побачили, чого не було в інших? Хороші тренери є завжди. У Барселоні, коли стало відомо про рішення Хаві, ми відразу зосередилися на Гансі. Він досвідчена, спокійна людина. Тренер, що володіє, крім характеру, здатністю керувати, оскільки він багато чого пережив. Він тренував багато років. Це свого роду той шлях, яким ми хочемо йти", — заявив Деку.