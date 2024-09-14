Іспанія

Тільки звідки Барса візьме грошей на зарплатню німцю?

Універсал мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх хоче перейти в Барселону. Про це повідомляє Cadena Ser.

Контракт 29-річного Кімміха спливає влітку 2025 року, і він розглядає можливість перейти в каталонський клуб на правах вільного агента.

Зазначається, що 29-річний капітан збірної Німеччини цікавився проєктом Барселони ще за часів Хаві, а прихід Гансі Фліка тільки зміцнив бажання гравця перебратися в столицю Каталонії.

В свою чергу, в трансфері Кімміха також зацікавлений головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік, який знайомий з футболістом з часів роботи у мюнхенській Баварії.

За чинним контрактом німецький футболіст отримує в Баварії 19,5 млн. євро на рік (брутто).

Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за "ротен" три матчі.