Кімміх, getty images
14 вересня 2024, 14:44
Універсал мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх хоче перейти в Барселону. Про це повідомляє Cadena Ser.
Контракт 29-річного Кімміха спливає влітку 2025 року, і він розглядає можливість перейти в каталонський клуб на правах вільного агента.
Зазначається, що 29-річний капітан збірної Німеччини цікавився проєктом Барселони ще за часів Хаві, а прихід Гансі Фліка тільки зміцнив бажання гравця перебратися в столицю Каталонії.
В свою чергу, в трансфері Кімміха також зацікавлений головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік, який знайомий з футболістом з часів роботи у мюнхенській Баварії.
За чинним контрактом німецький футболіст отримує в Баварії 19,5 млн. євро на рік (брутто).
Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за "ротен" три матчі.