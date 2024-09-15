Іспанія

Чесно.

В рамках 5-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на виїзді здобув вкрай важку звитягу над Реал Сосьєдад (2:0). Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловився про перемогу своєї команди. Цитує італійця Marca.

"Матч вийшов складним, ми, можливо, не заслуговували на перемогу, оскільки Сосьєдад грав дуже добре. У важкі моменти нам довелося йти на жертви, і я це високо ціную. Ми невдало почали гру, суперник дуже добре пресингував на нашій половині, але нам завжди вдавалося знайти вільного гравця.

Ми готові не на 100%, але індивідуально футболісти значно додають. Ми раді, адже найважливіше — добре розпочати новий сезон. Тому, я дуже задоволений результатом. Критика буде пізніше, це буде критична оцінка того, що пішло не так, але за наявності трьох набраних очок.

Мбаппе виглядав свіжіше, діяв активніше з м'ячем, він дуже небезпечний. Кіліан добре комбінує з Вінісіусом та іншими гравцями, мені сподобалася його гра.

У Браїма запалення привідного м'яза, оцінимо його стан у неділю. У цій грі в нас був відсутній майже весь півзахист, ми потрапили в надзвичайну ситуацію, у наступних матчах будемо проводити активнішу ротацію", — заявив Анчелотті.

Після 5-ти зіграних матчів в чемпіонаті Іспанії мадридський Реал набрав 11 очок та посідає другу сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги.