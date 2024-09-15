Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 14 вересня 2024 року.

Мадридський Реал у рамках п’ятого туру іспанської Ла Ліги на виїзді обіграв баскський Реал Сосьєдад у "королівському" дербі.

Команди Іманоля Альгуасіля та Карло Анчелотті видали цікаве протистояння, сповнене небезпечних гольових моментів, проте забивав у цей вечір тільки столичний колектив.

Причому — обидва рази з пенальті, від Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Реал Мадрид у рамках 5-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид 0:2

Голи: Вінісіус, 58 (пен), Мбаппе, 75 (пен)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд (Пачеко, 77), Лопес (Муньйос, 78) — Субіменді, Сучич (Турр'єнтес, 76) — Беккер (Барренечеа, 63), Кубо, Гомес — Садік (Оскарссон, 63)

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Модрич — Діас (Родріго, 25), Гюлер (Васкес, 79), Вінісіус — Мбаппе (Ендрік, 89)

Попередження: Садік, Арамбуру, Пачеко, Барренечеа — Модрич