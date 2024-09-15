Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 14 вересня 2024 року.
Реал Сосьєдад — Реал Мадрид, Getty Images
15 вересня 2024, 10:30
Мадридський Реал у рамках п’ятого туру іспанської Ла Ліги на виїзді обіграв баскський Реал Сосьєдад у "королівському" дербі.
Команди Іманоля Альгуасіля та Карло Анчелотті видали цікаве протистояння, сповнене небезпечних гольових моментів, проте забивав у цей вечір тільки столичний колектив.
Причому — обидва рази з пенальті, від Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Реал Мадрид у рамках 5-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:
Реал Сосьєдад — Реал Мадрид 0:2
Голи: Вінісіус, 58 (пен), Мбаппе, 75 (пен)
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд (Пачеко, 77), Лопес (Муньйос, 78) — Субіменді, Сучич (Турр'єнтес, 76) — Беккер (Барренечеа, 63), Кубо, Гомес — Садік (Оскарссон, 63)
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Модрич — Діас (Родріго, 25), Гюлер (Васкес, 79), Вінісіус — Мбаппе (Ендрік, 89)
Попередження: Садік, Арамбуру, Пачеко, Барренечеа — Модрич