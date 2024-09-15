Іспанія

На нас чекає центральний матч туру.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про "каталонське дербі" з Жироною в рамках 5-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить AS.

"Як я завжди кажу, ми виграли чотири матчі поспіль, і потрібно продовжувати в тому ж дусі. Я знаю, що буде складно, тому що Жирона дійсно хороша команда. Це матч найвищого рівня, рівня Ліги чемпіонів, і ми граємо на виїзді. Але ми впевнені в собі, тому що в нас є якість. Потрібно викластися на сто відсотків. Важливо, щоб всі наші гравці показали найкращу гру та здобули позитивний для нас результат.

Це дійсно матч рівня Ліги чемпіонів. Минулого сезону я багато дивився ігри Жирони, і мене вразило те, що робив тренер і, як реагували гравці на його вимоги. Але ми знаємо, як грати проти будь-якого суперника, і я впевнений, що гравці покажуть високий рівень.

Дві поразки від Жирони у минулому сезоні? Не потрібно озиратися назад. Що було, те було. Звичайно, ми подивилися ті дві гри по 2:4 і те, як вони грають у цьому сезоні, але ключ до успіху в тому, щоб ми були на сто відсотків готові. Інакше ми не зможемо досягти успіху. Це хороший тест для нас", — сказав Флік.

Гра між Жироною та Барселоною відбудеться сьогодні, о 17:15 за київським часом.