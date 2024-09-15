Іспанія

В передчутті "каталонського дербі".

Головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився про майбутню гру з Барселоною в рамках 5-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує 48-річного фахівця AS.

"Барселона — дуже вертикальна команда. Наразі в них справи йдуть дуже добре, вони виграли всі чотири гри. Це команда, яка дуже добре пресингує та швидко повертає м'яч.

Говорячи про індивідуальність, Ламін зараз є найбільш диференційованим гравцем у лізі в ситуаціях один на один. Його здатність приймати рішення неймовірна для 17-річного хлопця. Він все робить на найвищому рівні, тому що його голова працює дуже швидко. У цьому плані він сильніший за всіх.

Рафінья у блискучій формі. Його вміння знаходити та використовувати простір дуже допомагає якісно вертикалізувати гру Барселони. Це робить вашу команду дуже гнучкою.

Левандовскі — це топ-нападник, один з найкращих в світі.

Якщо ми зможемо якісно володіти м'ячем, нам буде легше. Якщо моя команда буде 70 відсотків ігрового часу захищатися, на нас чекають проблеми. М'яч має бути в наших ногах, це дуже важливо. Щоб перемогти Барселону, нам потрібен м'яч. Впевнений, що ми будемо агресивні, як з м'ячем, так і без нього", — заявив Мічел.

Гра між Жироною та Барселоною відбудеться сьогодні, о 17:15 за київським часом.