Іспанія

Тонкощі тренерської роботи.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес напередодні очного протистояння з Барселоною висловився про колишнього керманича "синьо-гранатових" Хаві та чинного ентренадора "блаугранас" Гансі Фліка. Його слова наводить AS.

"Я не той, хто має говорити про відмінності між ними. Я бачив дуже хороші речі від них обох.

Флік зіграв лише чотири гри, і справи у його команди йдуть добре. Порівнювати двох тренерів важко, в кожного свій підхід. Зараз Барселона інша, тепер вони більше пресингують за допомогою вінгерів. З Хаві Барса більше пресингувала один в один.

Я прошу своїх гравців пам'ятати, що ми граємо проти великого суперника, який тут, щоб виграти все. Ми повинні вміти дивитися їм в очі. Як ми завжди робили. Я думаю, що Барселона буде страждати з нами, але й ми теж", — заявив Мічел.