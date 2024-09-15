Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонські Жирона та Барселона.

Каталонські Жирона та Барселона зіграють у дербі в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Мічел, після перемоги над андалузькою Севільєю (2:0), Соліса в опорній зоні, тоді як Данжума гратиме під нападником, а Віктор Циганков розташується праворуч від нього.

Ганс Дітер-Флік, на тлі розгрому Вальядоліда (7:0), використав той самий перелік виконавців.

Жирона: Гассаніга — Франсес, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Соліс, Мартін — Циганков, Данжума, Хіль — Руїс.

Запасні: Карлос, Лопес, Мартінес, ван де Бек, Стуані, Аспрілья, Хуанпе, Крейчі, Міовські, Порту, Ромеу, Місехой, Р. Мартінес.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Педрі, Касадо, Ольмо — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Запасні: Пенья, Торрес, Торре, Е. Гарсія, Кочен, Форт, Мартін, Домінгес, Гільєрмо.



Гра Жирона — Барселона почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.