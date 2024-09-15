Іспанія

"Кельти" здобули три очки у матчі Ла Ліги.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Сельта здобула перемогу над Вальядолідом.

Господарі поля мали перевагу в рахунку у два м'ячі за підсумками першого тайму, проте після перерви господаря вдалося відіграти один м'яч.

На 82-ій хвилині зустрічі Вальядолід залишився у меншості після того, як Ріелвес отримав червону картку, через що гості втратили будь-які надії на позитивний результат. Дувікас встановив підписумковий рахунок 3:1 у компенсований до другого тайму час.

Сельта - Вальядолід 3:1

Голи: Альварес, 22 Іглесіас, 36, Дувікас, 90+1 — Моро, 50

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Жаїлсон (Алонсо, 76) — Мінгеса (Родрігес, 69), Белтран, Сотело, Альварес — Аспас, Дуран (Сведберг, 76) — Іглесіас (Дувікас, 69)

Вальядолід: Гейн — Перес (Андрес Месегер, 46), Кемерт (Юріч, 64), Озкачар, Роса — Перес (Андрес Месегер, 46), Мартін Ріелвес, Амалла — Чукі (Моро, 46), Латаса, Ндіає (Санчес, 46)

Попередження: Альварес, Сотело, Родрігес — Роса, Чукі, Амалла, Юріч

Вилучення: Ріелвес, 82