Іспанія

Француза все влаштовує в Мадриді.

Лівий захисник мадридського Реала Ферлан Менді продовжив контракт з "королівським" клубом. Таку інформацію надає Marca.

Повідомляється, що 29-річний француз підписав угоду терміном до 30 червня 2027 року.

Зазначається, що клуб та футболіст погодили договір ще влітку. "Вершкові" офіційно оголосять про продовження співпраці з Менді найближчими днями.

Цього сезону Ферлан Менді відіграв за Реал п'ять матчів, отримавши одну жовту та одну червону картки.