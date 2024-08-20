Іспанія

Черговий топгравець може стати "галактікос" абсолютно безплатно.

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс може перейти в мадридський Реал, повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, трансфер 23-річного канадця може відбутися влітку 2025 року на правах вільного агента, коли закінчиться його контракт з німецькою командою.

Раніше мюнхенці планували отримати за гравця близько 50 мільйонів євро до закриття літнього трансферного вікна.

У минулому сезоні Альфонсо провів 42 матчі (3013 хвилин), забив три голи та віддав шість гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро.