Іспанія

Нідерландець відновився після травми.

Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг відновив тренування в загальній групі. Про повідомляє сторінка клубу в соціальній мережі X.

Зазначається, що 27-річний нідерландець тренується разом з усією командою, але поки що частково бере участь у тренувальних сесіях.

"Френкі де Йонг частково тренується у загальній групі!" — повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Френкі Де Йонг отримав травму щиколотки 21 квітня у матчі проти мадридського Реала. Через цю травму футболіст пропустив чемпіонат Європи у складі збірної Нідерландів.