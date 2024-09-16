Нідерландець відновився після травми.
Де Йонг, getty images
16 вересня 2024, 19:44
Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг відновив тренування в загальній групі. Про повідомляє сторінка клубу в соціальній мережі X.
Зазначається, що 27-річний нідерландець тренується разом з усією командою, але поки що частково бере участь у тренувальних сесіях.
"Френкі де Йонг частково тренується у загальній групі!" — повідомляє пресслужба каталонського клубу.
Френкі Де Йонг отримав травму щиколотки 21 квітня у матчі проти мадридського Реала. Через цю травму футболіст пропустив чемпіонат Європи у складі збірної Нідерландів.