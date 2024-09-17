Хавбек тільки сьогодні повернувся в загальну групу.
Фермін Лопес, Getty Images
17 вересня 2024, 18:33
Фермін Лопес отримав нову травму.
Сьогодні півзахисник Барселони розпочав часткові тренування в загальній групі після пошкодження м'яза передньої поверхні стегна — він отримав його на початку вересня в розташуванні збірної Іспанії U-21.
Однак 21-річний футболіст травмувався знову, пише Diario Sport. Цього разу в нього виникли проблеми з іншою, правою, ногою. Через це Лопес може пропустити ще кілька тижнів, хоча відновлення після попередньої травми вже було на фінальній стадії.
У поточному сезоні Ла Ліги Фермін провів 3 гри.