Іспанія

Хавбек тільки сьогодні повернувся в загальну групу.

Фермін Лопес отримав нову травму.

Сьогодні півзахисник Барселони розпочав часткові тренування в загальній групі після пошкодження м'яза передньої поверхні стегна — він отримав його на початку вересня в розташуванні збірної Іспанії U-21.

Однак 21-річний футболіст травмувався знову, пише Diario Sport. Цього разу в нього виникли проблеми з іншою, правою, ногою. Через це Лопес може пропустити ще кілька тижнів, хоча відновлення після попередньої травми вже було на фінальній стадії.

У поточному сезоні Ла Ліги Фермін провів 3 гри.