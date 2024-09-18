Іспанія

Керманич Реала вважає бельгійця найкращим на своїй позиції у світі.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поділився думкою щодо основного голкіпера своєї команди Тібо Куртуа.

"Тібо Куртуа? Ну, зараз він найкращий у світі. У моїй тренерській кар'єрі були чудові воротарі, але зараз Тібо, безперечно, найкращий", — цитує слова Карло Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що головним конкурентом Тібо Куртуа у мадридському Реалі є воротар національної збірної України Андрій Лунін.

У вересні цього року 25-річний український голкіпер підписав із "вершковими" новий довгостроковий контракт, який розраховано до 30 червня 2030 року.