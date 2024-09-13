Іспанія

Нова угода українського голкіпера з "вершковими" розрахована до 30 червня 2030 року.

Воротар національної збірної України Андрій Лунін офіційно пов'язав своє майбутнє з мадридським Реалом, — повідомляє пресслужба "вершкових".

25-річний українець підписав із грандом іспанської Ла Ліги новий контракт, який розраховано до 30 червня 2030 року.

Андрій Лунін прийшов до Реала у 2018 році у віці 19 років з луганської Зорі та виступає за першу команду з 2020 року.

За свою кар’єру у таборі "вершкових" український голкіпер виграв 10 титулів: дві Ліги чемпіонів, один Клубний чемпіонат світу, два Суперкубки УЄФА, дві Ла Ліги, один Кубок Іспанії та два Суперкубки Іспанії.