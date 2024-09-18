Іспанія

Завершився другий матч сьомого туру чемпіонату Іспанії.

У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Бетіс приймав Хетафе на Естадіо Беніто Вільямарін.

Протягом першого тайму команди не порадували вболівальників результативними ударами. У другій половині зустрічі дубль оформив Джовані Ло Чельсо. Спочатку він реалізував пенальті, після чого ще раз відзначився вже з гри. Гості відповіли голом Мауро Арамбаррі в компенсований час.

Бетіс — Хетафе 3:0

Голи: Ло Чельсо, 61, (пен.), 74 — Арамбаррі, 90+3

Бетіс: Сілва — Бельєрін, Льоренте, Натан, Перро (Родрігес, 46) — Рока, Альтіміра — Форнальс (Руїбаль, 77), Ло Чельсо (Лосада, 78), Еззалзулі (Хуанмі, 86) — Роке (Авіла, 86)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Альдерете, Ріко — Мілья (Сантьяго, 75), Уче — Федеріко (Перес, 46), Аленья (Ріско, 75), Сола (Арамбаррі, 62) — Їлдирим (Майораль, 75)

Попередження: Перро, Форнальс, Сілва — Сола, Аленья, Альдерете, Їлдирим, Ріко