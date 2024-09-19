Результат зустрічі було вирішено в другому таймі.
Леганес - Атлетік, Getty Images
19 вересня 2024, 22:12
У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги Атлетік вирушив до Леганеса.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи в другому таймі.
Леганес — Атлетік 0:2
Голи: Вівіан, 65, Вільямс, 75.
Леганес: Соріано — Росьє, Саєнс (Тапіа, 72), Гонсалес, Настасич, Франкеса — Сіссе, Брашанац (Круз, 72), Лопес (Гарсія, 80) — Де ла Фуенте, Алле (Ель Хаддаді, 80).
Атлетік: Агірресабала — Горосабель, Гарсія, Вівіан, Берчіче — Весга (Сансет, 57), Галаррета (Еррера, 63) — Беренгер, Гомес (Прадос Діас, 57), Вільямс (Гурусета, 46) — Джало (Вільямс, 56).
Предупредження: ла Фуенте, Росьє, Тапіа.