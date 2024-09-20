Іспанія

Керманич Реала розповів про стан здоров'я французького хавбека.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зустрінеться з Еспаньйолом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, чи зможе в цьому протистоянні взяти участь центральний півзахисник команди Едуардо Камавінга, який у серпні отримав травму.

"Камавінга дуже близький до повернення. Він тренуватиметься з командою наступного тижня, зараз він працює за індивідуальною програмою дуже добре.

Це важливо для нас. Це дозволить нам мати більше можливостей, він принесе багато користі команді", — цитує слова Карло Анчелотті Marca.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Еспаньйол відбудеться у суботу, 21 вересня, о 22:00 за київським часом.