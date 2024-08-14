Іспанія

Сезон ще не стартував, а "вершкові" вже втратили одного з гравців на першу частину сезону.

Півзахисник мадридського Реалу Едуардо Камавінга не зможе допомогти "вершковим" на старті майбутнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, під час тренування у вівторок, 13 серпня, напередодні матчу за Суперкубок УЄФА проти Аталанти, 21-річний француз отримав травму після зіткнення з Орельєном Тчуамені.

У Камавінга діагностовано розтягнення внутрішньої колатеральної зв'язки лівого коліна. Реабілітаційний період за такої травми становить близько 6-7 тижнів. Таким чином Едуардо вибув приблизно до жовтня.

Матч Реал — Аталанта пройде сьогодні, 14 серпня, у Варшаві, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.