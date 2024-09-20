Іспанія

Німець виконав свою дитячу мрію.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган висловився про проведений час у складі каталонської Барселони.

"Знаєте, я думаю, що провів там успішний час. Крім усього іншого, я грав за одну з найбільших команд у світі. Здійснив дитячу мрію — грав за "Барсу" і носив цю емблему на грудях.

Може, люди подивляться на минулий сезон і подумають, що ми нічого не виграли. Це правда. Але якщо подивитися на те, як ми виступали, то наприкінці сезону ми мали 85 очок, що лише на три менше, ніж попереднього року в переможному чемпіонаті. Але, нам протистояв складний суперник — мадридський Реал.

Відчував себе дуже привілейованим, граючи за Барселону. За інших обставин, можливо, все склалося б інакше.

Це був важкий, але водночас чудовий досвід. Так що я ні про що не шкодую", — сказав Гюндоган.

Ілкай Гюндоган провів у Барселоні сезон-2023/24. За цей час він відіграв за "синьо-гранатових" 51 матч, забив 5 голів та віддав 14 результативних передач.