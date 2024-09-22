Іспанія

Кіліан пішов стопами свого співвітчизника.

Центральний нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе відзначився голом з 11-метрової позначки в третьому поспіль (Бетіс, Сосьєдад, Еспаньйол) поєдинку чемпіонату Іспанії.

За даними OptaJose, 25-річний француз став другим гравцем "вершкових", якому це вдалося. Першим був його співвітчизник Карім Бензема в березні-квітні 2022 року.

Зазначимо, що на рахунку Мбаппе зараз шість результативних ударів у восьми матчах за мадридців.

У шостому турі Ла Ліги-2024/25 автогол Куртуа спровокував колектив Карло Анчелотті розбити Еспаньйол на Сантьяго Бернабеу.