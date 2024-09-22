Іспанія

"Блаугранас" працює на перспективу.

Барселона веде роботу з пошуку нового центрального нападника на заміну 36-річному форварду команди Роберту Левандовські. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, на поточний момент каталонський клуб особливо пильно придивляється до трьох форвардів: нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, страйкера лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша та форварда РБ Лейпциг Беньяміна Шешко.

Підкреслюється, що варіант із підписанням Дьокереша або Шешко є більш реалістичнішим, ніж із Голандом, зважаючи на нестабільне фінансове становище клубу та дуже велику трансферну вартість норвежця.

Зазначається, що керівництво "синьо-гранатових" бажає, щоб новий футболіст закрив позицію центрфорварда на довгі роки.