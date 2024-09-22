Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Вільярреал та каталонська Барселона.

Вільярреал та каталонська Барселона зіграють на Естадіо де ла Сераміка в рамках шостого туру іспанської Ла Ліги.

Марселіно, після перемоги над Мальоркою (2:1), залучив до стартового складу Баї в центрі оборони, тоді як Піно гратиме праворуч у півзахисті, а Пепе вийшов до атаки.

Ганс-Дітер Флік, на тлі поразки від французького Монако (1:2), використав із перших хвилин Домінгеса та Мартіна в обороні, а Торре зіграє в центрі поля.

Вільярреал: Конде — Феменія, Баї, Кошта, Кардона — Піно, Комесанья, Парехо, Баена — Пепе, Перес.

Запасні: Жуніор, Альбіоль, Суарес, Ахомаш, Бернат, Баррі, Гує, Терратс, Наварро.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Домінгес, І. Мартінес, Мартін — Торре, Е. Гарсія, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Запасні: Пенья, Астралага, Кубарсі, Бальде, Фаті, Касадо, Віктор, Форт, Куенка, Г. Фернандес, А. Фернандес.



Гра Вільярреал — Барселона почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.