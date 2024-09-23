Іспанія

Несподівана втрата очок "матрацників".

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про нічию з Райо Вальєкано (1:1) в матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує аргентинського фахівця Marca.

"У першому таймі в нас було більше небезпечних моментів: у Серлота, у Альвареса, виходи один на один із воротарем. Після перерви ми грали так, як і повинні були. Здавалося, що ми можемо виграти в будь-який момент.

Я завжди фокусуюся на позитивних моментах, які були в другому таймі. Гравці були хороші в атаці, Галлагер забив чудовий гол. Атлетіко міг виграти матч.

Ми впевнені, що голи прийдуть — проблема в тому, що у нападників немає моментів. Хуліан зліва дав нам ще один шанс, Корреа та Хіменес здорово увійшли в гру, Грізманн надавав команді індивідуальність і динамічність, Джуліано (Сімеоне — прим.) теж щось створив. Я залишився задоволений другим таймом.

Я щороку живу з тим же бажанням грати в чемпіонаті від матчу до матчу, завжди вичавлюючи максимум у кожній грі", — сказав "Ель Чоло".

Після шести зіграних турів у іспанській першості, Атлетіко посідає четверту сходинку, відстаючи від лідера чемпіонату — Барселони, на шість очок.