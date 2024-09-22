Мадридський клуб на виїзді допустив осічку.
Райо Вальєкано - Атлетіко, Getty Images
22 вересня 2024, 23:59
У рамках шостого туру чемпіонату Іспанії Райо Вальєкано на своєму полі приймав Атлетіко.
"Матрацники" першими пропустили, але потім відігралися зусиллями новачка команди Конора Галлагера. Поєдинок так і завершився нічиєю — 1:1.
Райо Вальєкано — Атлетіко 1:1
Голи: Паласон, 36 - Галлагер, 49
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Мумін, Лежен, Чаваррія — Де Фрутос (Балліу, 85), Лопес (Валентін, 65), Сісс, Паласон (Гвардіола, 85) — Нтека, Ембарба (Камельйо, 65)
Атлетіко: Облак — Моліна, Аспілікуета (Марія Хіменес, 45), Вітсель, Мандава, Ліно (Корреа, 46) — Льоренте (Грізманн, 46), Коке, Галлагер — Серлот (Сімеоне, 85), Альварес.