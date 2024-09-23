Іспанія

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Колишній президент Валенсії Пако Роїг розкритикував нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить Relevo.

"Раніше проблем із расизмом не було, або я їх не помічав. Ромаріо був наполовину чорношкірим, і в нього не було проблем. Зараз я називаю мадридський Реал: "Королівський іммігрант". У них у складі вісім чорношкірих футболістів, два білих іноземця і один іспанець — Карвахаль.

І ще цей Вінісіус. Знаєте, що він зробив? Переліз через паркан на "Местальї" і звинуватив вболівальника в образах. Того дня я був на стадіоні зі своїм онуком та сином. Я запитав у онука: "Що він там кричить?". Він відповів: "Всякі дурниці". Я думав, вони назвали його мавпою. Але ні.

А цей хлопець кричить, що вам дорога в Сегунду. Після цього наші фанати не можуть відвідувати кілька наступних матчів, а Вінісіусу все прощається.

Так, він хороший гравець, але як людина він ідіот. Завжди кричить на суддів. Я був у Південній Америці багато разів і ніколи не відчував проблем", — заявив Роїг.