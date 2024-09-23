Зарплата 37-річного футболіста не стане проблемою для клубу.
КЕЙЛОР НАВАС, GETTY IMAGES
23 вересня 2024, 21:35
Кейлор Навас хотів би перейти в Барселону.
Раніше стало відомо, що воротар каталонської команди Марк-Андре тер Штеген пропустить залишок сезону через травму.
37-річний Навас із радістю приєднався б до "блауграни", щоб замінити німецького голкіпера, якби в нього була така можливість, пише Mundo Deportivo.
Костариканець, який залишив ПСЖ на правах вільного агента, хоче грати і готовий вислухати пропозиції. У міжсезоння колишній гравець Реала тренувався самостійно.
Зазначається, що питання із зарплатою футболіста "не стане проблемою", якщо Барселона вирішить звернутися до нього.