Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Барселоною та Хетафе.

У середу, 25 вересня, відбудеться матч сьомого туру іспанської Ла Ліги, під час якого Барселона прийме Хетафе.

Барселона — Хетафе

Середа, 25 вересня, 22:00, Олімпійський стадіон, Барселона. Арбітр зустрічі — Пабло Гонсалес Фуертес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Гансі Флік чудово розпочав свою кар'єру в Барсі, змінивши Хаві наприкінці сезону-2023/24. Німець був змушений мати справу з постійно зростаючим списком травм, але, тим не менш, він здобув 6 перемог з 6 на початку нового сезону Ла Ліги. Поразка в Монако (2:1) — це єдина пляма на їхньому бездоганному рахунку, адже Барса вже здобула помітні перемоги на виїзді над Жироною та Вільярреалом.

Хетафе все ще очолює Хосе Бордалас, який під час свого першого перебування на посаді привів клуб до виступів в єврокубках, але його друге перебування на чолі команди було більше схоже на боротьбу. Його команда невдало завершила сезон-2023/24, і ця погана форма проникла і в новий сезон. Наразі Хетафе посідає 18-те місце в Ла Лізі і є однією з двох команд дивізіону, які не здобули жодної перемоги в шести матчах.

Favbet вважає фаворитом зустрічі Барселону: її перемога оцінюється коефіцієнтом 1.25, а перемога Хетафе — 13.00. На нічию пропонується показник 6.50. Також можна поставити на індивідуальний тотал, наприклад, на гол Роберта Левандовські з коефіцієнтом 1.70.

За останній тиждень з'явилися позитивні новини щодо Гаві та Френкі де Йонга: обидва гравці повернулися до тренувань, але травми Барселони погіршилися на вихідних, коли Марк-Андре тер Штеген зазнав серйозної травми коліна. Очікується, що німець проведе решту сезону на лаві запасних, а Флік буде змушений випускати на поле Інакі Пенью. Тер Штеген приєднується до довгого списку травмованих, до якого також входять Дані Ольмо, Андреас Крістенсен, Марк Бернал, Рональд Араухо та Фермін Лопес. Ферран Торрес вийде на поле після відбуття одноматчевої дискваліфікації.

Травми гостей бліднуть у порівнянні з травмами господарів, але "борделас", швидше за все, залишиться без Набіля Абердіна через проблеми з м'язами та Альваро Родрігеса, який лікує гомілковостопний суглоб. Абердін пропустив попередні три гри і, ймовірно, повернеться на початку жовтня. Колишній вінгер Барселони Карлес Перес претендує на вихід у старті в середу ввечері, але Барса в першу чергу буде стурбована тим, щоб зупинити нападника Борху Майораля.

Орієнтовні склади

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Рафінья, Торрес — Левандовські.

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Беррокаль, Альдерете, Ріко — Перес, Уче, Мілла, Сола — Майораль.

Поточна форма

Очні зустрічі