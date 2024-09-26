Іспанія

Каталонці вірять у свого вихованця.

Барселона почала працювати над новим контрактом з півзахисником Марком Берналем. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, термін нового контракту буде розрахований до червня 2029 року. Відступні становитимуть 500 млн. євро. Керівництво Барселони пообіцяло Берналю новий контракт і надбавки за цей сезон, виплачені, як частина майбутньої фіксованої зарплати.

Чинний контракт 17-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у один мільйон євро.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги з Райо Вальєкано (2:1) Марк Берналь отримав важку травму — розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна та вибув на довготривалий термін.