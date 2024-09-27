Іспанія

Серйозне підсилення для німецького фахівця.

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував стан здоров'я півзахисників команди Френкі де Йонга та Гаві. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Бачу позитивну динаміку на тренуваннях, я задоволений прогресом Френкі. У Гаві також все гаразд. Вони набирають обертів і зможуть допомогти нам. Подивимося, як будуть йти справи наступного тижня.

Повернення таких гравців безумовний плюс для нас. Це зміцнить наш склад та зробить його більш варіативним", — заявив Флік.

Раніше Ганс-Дітер Флік висловився про ситуацію з основним воротарем команди на фоні важкої травми Марк-Андре тер Штегена.