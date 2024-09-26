Іспанія

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Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про ситуацію з основним воротарем команди на фоні важкої травми Марк-Андре тер Штегена. Цитує німця Marca.

"Я говорю тільки про гравців, які у мене є, а Іньякі — наш воротар. Сьогодні я щасливий. У нас є ще три очки.

Іньякі 25 років, інші дуже молоді, і якщо щось трапиться, нам потрібен воротар із досвідом. Ми з Деку вели обговорення і міркували з цього приводу. Ми займаємося цим питанням", — сказав Флік.