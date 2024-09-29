Іспанія

Мадридське дербі не обійшлося без пристрастей.

Матч Атлетіко і Реала було призупинено через поведінку вболівальників. Команди зустрічаються на Метрополітано в матчі 8-го ранку Ла Ліги.

У середині 2-го тайму в голкіпера Реала Тібо Куртуа, який раніше виступав за Атлетіко, з трибун кинули предмет. Бельгієць повідомив про це суддю, проте вболівальники Атлетіко продовжили кидати на поле предмети. Коке підійшов до трибуни, щоб заспокоїти фанатів.

Після обговорення ситуації з Дієго Сімеоне і Карло Анчелотті головний арбітр матчу Матео Бускетс ухвалив рішення відвести команди в роздягальні.

Через кілька хвилин команди повернулися на футбольне поле.

Гра Атлетіко — Реал почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.