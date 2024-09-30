Іспанія

У цій грі було два періоди — до жбурляння сміття з трибун і після цього.

У іспанській Ла Лізі існує безліч цікавих та принципових протистоянь, проте в цій країні слово "дербі" має такий самий гарячий підтекст, як і в будь-якому іншому куточку світу. Тим паче, коли йдеться про мадридське дербі, або El Derbi madrileño на місцевий манер, яке було дуже пристрасним у 10-хх роках поточного століття, проте в цьому десятиріччі його статус дещо занепав.

Але не настільки, щоб підопічні Дієго Сімеоне поріднились із колективом Карло Анчелотті, а тут ще й активна поведінка "матрацників" на літньому трансферному ринку змусила пожвавитись усю верхівку турнірної таблиці, де вже можна побачити такі команди, як Мальорка та Осасуна. І лише два колективи з-поміж усіх у Ла Лізі виділялись яскраво — два великі мадридські клуби, які до цього не програли жодної гри в новій кампанії.

Не дуже-то вони й хотіли програвати й цього разу, що було цілком очевидно й без перегляду подій на полі. Тому ніхто й не намагався ризикувати, а якщо й відбувались атаки на чиїсь ворота, то це обов’язково були серії підходів. Переважно, у виконанні "бланкос", бо "кольчонерос" провалили стартові хвилини в плані ініціативи попереду, а потім дуже важко захоплювали простір.

Однак перший реальний гольовий момент таки створив не колектив Карло Анчелотті, а футболісти Дієго Сімеоне, коли ривок Альвареса на дев’ятій хвилині до лівого флангу штрафного завершувався ударом у дальній кут, але Куртуа зреагував. Утім, наступим свої ворота довелось рятувати вже Облаку, коли Вальверде якісно приклався здалеку, проте захопити зненацька досвідченого голкіпера не вийшло.

А так — Реала з м’ячем було значно більше за суперників, тож не дивно, що незадовго до перерви гості спробували ще раз сходити до чужого штрафного й пошукати щастя в створенні гольових моментів. Але знайшла команда Анчелотті тільки дальній удар Беллінгема, із яким упорався Облак — не велика здобич, тож другий тайм був обов’язковим для перегляду.

І немов би дзеркало поставили командам на середню лінію під час перерви, бо тільки-но відновилась гра, як Атлетіко дуже завзято почав захоплювати простір на чужій половині. Як не дивно, із тим самим підсумком, що й Реал до цього — суперники першими створили небезпеку біля воріт Облака, але цього разу виявились більш успішними. Штрафний на 64 хвилині Модрич дотепно прихованим пасом покотив ліворуч на Вінісіуса, той виконав подачу на дальній бік штрафного, де Мілітао в два дотики розстріляв ворота з рикошетом від Льоренте.

Святкування цього гола від "бланкос" було дуже пристрасним, як і мало бути, і десь слово за слово, вигук за вигук, жест за жест, і атмосфера на трибунах Метрополітано вибухнула. На жаль, із безпосередніми негативними наслідками для нас усіх. Полетіло сміття в Куртуа, і що там тільки не було серед предметів, які жбурляли в нього фани "матрацників". Їх потім ще бозна-скільки часу заспокоювали, але вже очевидно — буде суворе покарання.

Із іншого боку, ось ця от вимушена затримка потім обернулась на справжній феєрверк емоцій, що змусило нас пригадати, що, дійсно, це ж мадридське дербі, як не як! Ото була гаряча історія! А за подіями навіть стежити немало сенсу дуже прискіпливо — занадто багато містили в собі останні пів години. Навіть вилучення Льоренте відбулось за грубий фол проти Франа Гарсії.

Але ця історія мала місце вже після того, як на 90+4 хвилині пас Галана з глибини лівого флангу знайшов у штрафному Корреа за спинами захисників, а той похитав Куртуа й пробив у порожні ворота. Кажуть, що бельгійський голкіпер у тому епізоді міг зазнати травми. Але ніхто цього не зауважив одразу, бо Мадрид стояв на вухах посеред ночі. І дербі таки мало місце!

У наступному турі Атлетіко гостюватиме в баскського Реала Сосьєдад на тлі гостьової гри посеред тижня проти лісабонського Бенфіки, а Реал навідається до французького Лілля, після чого зіграє проти Вільярреала вдома.Атлетіко — Реал 1:1Корреа, 90+5 — Мілітан, 64Облак — Моліна (Коке, 46), Хіменес, Ле Норман, Мандава (Галан, 75) — Льоренте, Де Пауль, Галлагер (Корреа, 70) — Грізманн — Серлот (Ліно, 56), Альварес (Рікельме, 75).Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді — Чуамені, Модрич (Васкес, 86) — Вальверде, Беллінгем, Вінісіус (Ендрік, 88) — Родріго (Гарсія, 90).Попередження: Ле Норман, Галлагер, Альварес — Модрич