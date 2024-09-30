Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 29 вересня 2024 року.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги мадридські Атлетіко та Реал у дербі на Метрополітано розійшлись запеклим миром.

Команди в напруженому першому таймі голів так і не забили, тоді як після перерви "бланкос" зуміли відкрити рахунок і начебто встановили контроль над грою.

Однак невдовзі після цього воротар команди Карло Анчелотті Тібо Куртуа був атакований різноманітними предметами, які жбурляли в нього фанати з трибун, через що гру довелось зупинити приблизно на чверть години.

І коли команди зрештою повернулись на поле, то "матрацники" виявились королями хаосу, який почав панувати в діях футболістів, і зрештою команда Дієго Сімеоне врятувалась від поразки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Реал у рамках 8-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Атлетіко — Реал 1:1

Голи: Корреа, 90+5 — Мілітан, 64

Атлетіко: Облак — Моліна (Коке, 46), Хіменес, Ле Норман, Мандава (Галан, 75) — Льоренте, Де Пауль, Галлагер (Корреа, 70) — Грізманн — Серлот (Ліно, 56), Альварес (Рікельме, 75).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді — Чуамені, Модрич (Васкес, 86) — Вальверде, Беллінгем, Вінісіус (Ендрік, 88) — Родріго (Гарсія, 90).

Попередження: Ле Норман, Галлагер, Альварес — Модрич