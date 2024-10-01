Іспанія

В Атлетіко не повідомили, як довго гравець не зможе допомогти команді.

Центральний захисник Атлетіко Робен Ле Норман пройшов обстеження після удару, отриманого в ході поєдинку з Реалом, передає офіційний сайт "матрацників".

Атлетіко — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу 29.09.2024

Іспанець отримав сильний удар по голові на останніх хвилинах домашнього матчу восьмого туру Ла Ліги. У результаті проведення серії тестів та оцінки результатів спеціалістами в 27-річного гравця було виявлено черепно-мозкову травма із субдуральною гематомою.

Терміни бодай потенційного повернення Ле Нормана на поле мадридським клубом не повідомляються. Вже завтра, 2 жовтня, Атлетіко гостюватиме в Бенфіки в другому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Зараз на рахунку захисника вісім матчів за "матрацників" у всіх турнірах цього сезону. Влітку Реал Сосьєдад отримав за нього 34.5 млн євро.