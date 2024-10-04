Коментар колишнього півзахисника мадридського клубу.
ТОНІ КРООС, GETTY IMAGES
04 жовтня 2024, 00:45
Тоні Кроос, який залишив Реал цього літа, розповів, як він ставиться до слів про те, що його не вистачає нинішній команді.
"Я завжди сподіваюся, що у Реала все складеться добре з двох причин: я щиро бажаю їм усім перемоги. Але ще тому, що я часто читав про те, що мене не вистачає.
Це приємно чути, але я не хочу цього чути, тому що це здається неповагою до тих, хто зараз там грає", — цитує Крооса Madrid Xtra.
Нагадаємо, що Кроос виступав за Реал протягом десяти років. У його останньому матчі на клубному рівні "вершкові" обіграли дортмундську Боруссію (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.