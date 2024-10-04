Іспанія

Коментар колишнього півзахисника мадридського клубу.

Тоні Кроос, який залишив Реал цього літа, розповів, як він ставиться до слів про те, що його не вистачає нинішній команді.

"Я завжди сподіваюся, що у Реала все складеться добре з двох причин: я щиро бажаю їм усім перемоги. Але ще тому, що я часто читав про те, що мене не вистачає.

Це приємно чути, але я не хочу цього чути, тому що це здається неповагою до тих, хто зараз там грає", — цитує Крооса Madrid Xtra.

Нагадаємо, що Кроос виступав за Реал протягом десяти років. У його останньому матчі на клубному рівні "вершкові" обіграли дортмундську Боруссію (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.