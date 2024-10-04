Іспанія

"Вершкові" будуть дуже розлючені.

Головний тренер Вільярреала Марселіно Гарсія Тораль висловився про мадридський Реал, напередодні очного протистояння між цими командами в рамках 9-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Cadena SER.

"Я волів би, щоб цього тижня Реал не програв у Лізі чемпіонів. Вони перервали 37-матчеву серію без поразок, і тепер на власному стадіоні вони захочуть негайно виправити становище.

Це команда, яка давно не програвала на Бернабеу, тож ми знаємо, що буде дуже складно. У них також є динаміт в атаці, так що буде ще складніше.

Реал важко стартував, тому що у них практично не було передсезонки, а також через травми важливих гравців на деяких позиціях. Але сукупність усіх чинників призведе до того, що вони виступатимуть все краще і краще. Я думаю, що зараз вони кращі, ніж були на старті сезону", — заявив Марселіно.

Матч між Реал Мадрид та Вільярреалом відбудеться 5-го жовтня, о 22:00 за київським часом.