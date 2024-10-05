Нульова нічия на Естадіо Мунісіпаль ду Бутарке.
Леганес - Валенсія, Getty Images
05 жовтня 2024, 00:03
У рамках стартового матчу дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Валенсія вирушила в гості до Леганеса.
Протягом цього протистояння обом командам не вдалося реалізувати свої нечисельні моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Леганес — Валенсія 0:0
Леганес: Дмітрович — Росьє, Гонсалес, Саенс, Каррера — Нейу (Брашанац, 71), Сіссе (Чікко, 84) — Крус (Родрігес, 84), Лопес, Альтіміра — Алле (де ла Фуенте, 63)
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Таррега, Гасеровські, Коррея — Канос (Лопес Ногероль, 63), Пепелу, Алмейда (Барренечеа, 73), Ріоха (Валєра Карабінайте, 86) — Дуро (Гомес, 73)
Попередження: Росьє, Нейу — Таррега, Пепелу